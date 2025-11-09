Diretor-geral e CEO da BBC demitem-se devido a edição polémica de discurso de Donald Trump

Tim Davie, diretor-geral da BBC, e Deborah Turness, diretora executiva da BBC News, renunciaram este domingo, 9 de novembro, aos seus cargos devido a uma notícia do jornal britânico The Telegraph, que revelava uma edição polémica no programa Panorama, que teria deturpado o discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021.Na prática, a peça jornalística foi editada com a junção de duas partes do discurso que foram feitas com um intervalo de cerca de uma hora, dando por isso a ideia de que se tratavam de frases seguidas e que faziam crer que Trump tinha apelado à insurreição.No programa Panorama, que foi emitido cinco dias antes das eleições de 5 de novembro de 2024, o presidente dos EUA surge a dizer aos seus apoiantes que vai marchar com eles até ao Capitólio com o objetivo de "lutar com todas as suas forças", como forma de protesto pela eleição de Joe Biden.Só que, na frase original, Trump disse: "vamos marchar até ao Capitólio e vamos apoiar os nossos bravos senadores e representantes no Congresso." Ou seja, a frase "lutar com todas as forças" tinha sido dita uma hora depois da primeira parte que surge na peça.Em comunicado, Tim Davie assumiu a sua demissão "uma decisão pessoal", acrescentando que tem "refletido sobre as intensas exigências pessoais e profissionais de gerir este cargo ao longo de muitos anos nestes tempos conturbados".O jornal Telegraph revelou ainda que Davie e Samir Shah, o presidente da BBC, foram avisados em maio sobre esta manipulação das imagens.Por sua vez, Deborah Turness, também em comunicado, disse ter "tomado a difícil decisão", acrescentando que a polémica em torno do programa Panorama "chegou a um ponto em que está a prejudicar a BBC". "A responsabilidade final é minha", assumiu."Embora tenham sido cometidos erros, quero deixar absolutamente claro que as recentes alegações de que a BBC News tem um enviesamento institucional são falsas", concluiu.Também em comunicado, Samir Shah disse tratar-se de "um dia triste para a BBC", acrescentando que Tim Davie "foi um excelente diretor-geral nos últimos cinco anos", mas que tinha sobre ele "uma pressão persistente que o levou a tomar a decisão" de se demitir.