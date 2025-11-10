Apesar de demissões, Trump ameaça processar a BBC pela forma como editou discurso

O presidente do Conselho da BBC, responsável pela independência da estação pública britânica, pediu esta segunda-feira (10 de novembro) desculpas por um “erro de julgamento” na forma como um discurso de Donald Trump foi editado num documentário transmitido no programa Panorama. O pedido de desculpas de Samir Shah surgiu depois da demissão tanto do diretor-geral Tim Davie como da diretora-executiva da BBC News Deborah Turness. E numa altura em que o presidente dos EUA ameaça com um processo por difamação, exigindo mil milhões de dólares de indemnização (cerca de 865 milhões de euros). .Diretor-geral e CEO da BBC demitem-se devido a edição polémica de discurso de Donald Trump.O ponto de partida para a polémica foi um documentário emitido uma semana antes das presidenciais norte-americanas de há um ano, em que dois excertos do discurso de Trump diante dos seus apoiantes no dia da invasão do Capitólio (6 de janeiro de 2021), pronunciados com quase uma hora de diferença, foram colados dando a impressão que ele estava a apelar aos motins. “Vamos marchar para o Capitólio e vamos saudar os nossos senadores e congressistas corajosos”, disse Trump, que também defendeu os protestos pacíficos. Mas, no programa, a citação mostrada sem a ideia de corte foi: “Vamos marchar para o Capitólio... e vou estar lá com vocês. E lutamos. Lutamos como se não houvesse amanhã.”A questão ressurgiu agora depois de o Daily Telegraph ter publicado detalhes de um documento interno da BBC em que um consultor independente chamou a atenção para o problema. Também foi posta em causa a cobertura noticiosa da guerra entre Israel e o Hamas, assim como de questões transgénero, com denúncias de parcialidade..Israel exige responsabilização por “falhas editoriais” sobre Gaza após demissões na BBC\n. “É absolutamente claro que a BBC deve defender a imparcialidade”, escreveu Shah na carta aos deputados britânicos, na qual pediu desculpas e alegou que não havia intenção de enganar ninguém. O presidente do Conselho da BBC disse ainda que a emissora está empenhada em restaurar a confiança pública e em garantir que o seu jornalismo cumpre os mais elevados padrões. Shah rejeitou contudo que haja uma cultura de parcialidade sistémica na BBC, dizendo que os problemas levantados já tinham sido apontados e que ações foram tomadas.