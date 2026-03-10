Trump acusa Teerão de criar novo local para armas nucleares. Netanyahu avisa que guerra ainda não acabou

O Governo do Egito aumentou hoje os preços dos combustíveis até 30% devido a pressões excecionais nos mercados mundiais de energia causadas pela guerra no Médio Oriente, anunciou o Ministério do Petróleo.O conflito “provocou uma subida significativa dos custos de importação e da produção nacional”, explicou o ministério num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).O Governo justificou a decisão com as “circunstâncias excecionais que afetam atualmente os mercados mundiais de energia”.Evocou as “perturbações nas cadeias de abastecimento, o aumento dos riscos e a subida dos custos de transporte e de seguro”.Os aumentos de preços entraram em vigor hoje às 03:00 locais (01:00 em Lisboa).O gás natural para veículos registou a subida mais acentuada, com um aumento de 30% para 13 libras egípcias por metro cúbico.O gasóleo, um dos combustíveis mais utilizados no Egito, subiu três libras egípcias, cerca de 17%, para 20,50 libras (0,34 cêntimos de euro, ao câmbio atual) por litro, face às 17,50 libras anteriores.Lusa