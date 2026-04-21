Trump acusa Irão de violar o cessar-fogo "por diversas vezes". Vance deve chegar quarta-feira ao Paquistão

O presidente norte-americano voltou esta terça-feira a recusar o prolongamento do cessar-fogo com o Irão, que termina esta quarta-feira. "Eu não quero fazer isso", disse Donald Trump em declarações à CNBC. "Não temos tanto tempo assim", afirmou.Trump considerou que os EUA estavam numa posição de negociação forte e disse acreditar que será alcançado um "ótimo acordo" com o Irão.Na mesma entrevista ao programa Squawk Box, da CNBC, declarou que as Forças Armadas dos EUA estão "prontas para entrar em ação", caso não seja alcançado um acordo."Espero bombardear, porque acho que esta é a melhor postura para lidar com a situação. Mas estamos prontos para agir. Quer dizer, as forças armadas estão ansiosas por entrar em ação", disse.