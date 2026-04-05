Três pessoas, entre os quais uma bebé de 10 meses, morreram atingidas por uma árvore na Alemanha
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Três pessoas, entre os quais uma bebé de 10 meses, morreram atingidas por uma árvore na Alemanha

A árvore com cerca de 30 metros caiu em cima de um grupo de pessoas que participavam num evento de caça ao ovo da Páscoa. Uma rapariga de 18 anos apresenta ferimentos graves.
Carlos Nogueira
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Três pessoas, entre as quais um bebé, morreram no sábado, na cidade de Satrupholm, no norte da Alemanha, atingidas por uma árvore.

De acordo com a polícia, a tragédia aconteceu quando cerca de 50 pessoas de uma instituição para jovens mães, grávidas e crianças participavam numa caça aos ovos da Páscoa, quando uma árvore de 30 metros caiu em cima desse grupo.

Quatro pessoas ficaram presas, uma mulher de 21 anos e uma adolescente de 16 anos foram atendidas por socorristas, mas acabaram por morrer no local, enquanto a filha de 10 meses da mulher morreu no hospital. Uma rapariga de 18 anos sofreu ferimentos graves e foi levada de helicóptero para o hospital .

Refira-se que esta instituição faz parte do sistema estatal de assistência à infância e oferece apoio a grávidas e jovens mães que necessitam de ajuda.

Aquela região do norte da Alemanha estava sob alerta de ventos fortes emitido pelo serviço meteorológico alemão.

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