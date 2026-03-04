Três homens detidos no Reino Unido por suspeita de serem espiões da China

A polícia britânica revelou esta quarta-feira, 4 de março, ter detido três homens por suspeita de serem espiões ao serviço da China.As operações, que contaram com o apoio das divisões galesa e escocesa da polícia antiterrorista, visaram um homem de 39 anos que foi detido em Londres, enquanto os outros dois têm 68 e 43 anos e foram intercetados nas cidades galesas de Powys e Pontyclun, respetivamente.Helen Flanagan, chefe da Polícia Antiterrorista de Londres, explicou que estas detenções "fazem parte de uma investigação proativa" e, apesar de o caso estar a ser tratado com todo o cuidado, não existe indicação de que haja "qualquer ameaça iminente ou direta" à população.O ministro britânico da Segurança, Dan Jarvis, confirmou esta quarta-feira as detenções na Câmara dos Comuns, acrescentando que elas "estão relacionadas com uma interferência estrangeira contra a democracia britânica"."Continuamos profundamente preocupados com um padrão crescente de atividades secretas de agentes ligados ao estado chinês, visando a democracia no Reino Unido", sublinhou, garantindo que "este governo não tolerará" uma situação desse género..Reino Unido expulsa três espiões chineses que se faziam passar por jornalistas.Espião russo ou fantasia? A história mirabolante do português que deixou investigadores entre meias-verdades