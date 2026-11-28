O pedido da Argentina para suspender temporariamente a perfuração de petróleo ao largo das ilhas Malvinas, território britânico vizinho, foi este sábado (28) rejeitado por um tribunal internacional que decide sobre disputas marítimas.

Numa audiência especial em Hamburgo, na Alemanha, o Tribunal Internacional do Direito do Mar votou contra o pedido da Argentina para suspender a perfuração no âmbito do projeto petrolífero offshore "Sea Lion", nas águas das ilhas Malvinas.

O Presidente argentino, Javier Milei, pretendia impedir a perfuração de petróleo perto do pequeno território ultramarino britânico, com cerca de 3.500 habitantes e situado a cerca de 300 milhas (480 quilómetros) a leste da costa sudeste da Argentina.

Javier Milei argumentou que a operação conjunta entre o Reino Unido e Israel constitui um “perigo claro e iminente” para as reivindicações do país sobre as ilhas.

O Reino Unido afirmou que a perfuração no campo, situado a cerca de 220 quilómetros (140 milhas) a norte das ilhas, só terá início em março de 2027, prevendo-se que a extração comece um ano depois.

A Argentina considera o projeto uma exploração ilegal de recursos em águas que reivindica como suas.

Na sequência da decisão espera-se que a Rockhopper Exploration e a Navitas Petroleum avancem com o plano ao abrigo de licenças concedidas pelo Governo das ilhas Malvinas e apoiadas pela Grã-Bretanha.

As ilhas Malvinas, um arquipélago do Atlântico Sul ocupado pelo Reino Unido desde 1833, são historicamente reivindicadas pela Argentina, que travou uma guerra contra os britânicos em 1982.