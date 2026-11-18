O Governo da Argentina manifestou na terça-feira, 17 de novembro, a oposição à visita da princesa Ana, da Casa Real britânica, às Ilhas Malvinas, sob administração do Reino Unido e cuja soberania é reivindicada pelo país sul-americano.

"O Governo argentino rejeita a realização de atividades oficiais pela princesa Ana, da Casa Real britânica, nas Ilhas Malvinas e na Geórgia do Sul, uma vez que estas se realizam no âmbito da ocupação ilegal britânica das Ilhas Malvinas", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros argentino num comunicado.

De acordo com a imprensa local, a princesa Ana, irmã do rei Carlos III, encontra-se de visita às Malvinas desde o passado dia 09 de novembro.

O Governo de Javier Milei afirmou que a "visita oficial constitui uma provocação, numa altura em que o Reino Unido está a avançar na exploração ilegal e unilateral de hidrocarbonetos através da concessão de licenças ilegítimas".

"A Argentina apela mais uma vez ao Reino Unido para que retome as negociações sobre a soberania, em conformidade com a Resolução 2065 e outras resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e do seu Comité Especial para a Descolonização", indica o comunicado.

O Executivo argentino afirmou que "é hora de o Reino Unido cumprir o mandato da comunidade internacional e pôr fim à situação colonial anacrónica nesses arquipélagos, que são parte integrante da República Argentina".

As Ilhas Malvinas, um arquipélago do Atlântico Sul ocupado pelo Reino Unido desde 1833, são historicamente reivindicadas pela Argentina, que travou uma guerra contra os britânicos em 1982.