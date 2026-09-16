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Internacional

Tribunal concede um euro de indemnização a Kim Kardashian devido a assalto que sofreu em 2016

A indemnização corresponde ao valor que a celebridade norte-americana tinha pedido, segundo um advogado envolvido no caso.
David Pereira
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Um tribunal de Paris concedeu na terça-feira, 15 de setembro, um euro de indemnização a Kim Kardashian devido a um assalto à mão armada que sofreu na capital francesa em 2016.

A indemnização corresponde ao valor que a atriz, influenciadora e empresária tinha pedido, segundo um advogado envolvido no caso citado pela Associated Press (AP).

No ano passado, o tribunal considerou oito pessoas culpadas pelo envolvimento naquela que a celebridade norte-americana descreveu como “a experiência mais aterradora" da sua vida.

Kim Kardashian
Oito pessoas condenadas no caso dos Ladrões Avós que assaltaram Kim Kardashian em 2016

"A experiência foi profundamente traumática e o seu impacto permanece connosco. A decisão de hoje não se trata da indemnização, mas sim da responsabilização e do reconhecimento”, afirmou Kardashian e a estilista Simone Harouche, que também recebeu um euro conforme solicitado, numa declaração conjunta enviada à AP.

"Agradecemos ao Tribunal e a todos os que nos apoiaram durante todo este processo e esperamos agora avançar e continuar a recuperar", acrescentaram.

O tribunal concedeu ainda 109.516 euros a um antigo rececionista do Hôtel de Pourtalès, onde Kardashian estava hospedada aquando do assalto, segundo o advogado do próprio.

O rececionista afirmou ter ficado traumatizado com o roubo de joias ocorrido no dia 2 de outubro de 2016, durante a Semana da Moda, e tinha pedido 550 mil euros de indemnização, acrescidos de juros. Ainda assim, o seu advogado, Mohand Ouidja, celebrou a decisão como uma vitória.

O tribunal concedeu também 50 mil euros ao hotel.

Dois dos ladrões, vestidos de polícias, invadiram a suite de Kardashian, amarraram-no com abraçadeiras de plástico e fita adesiva e fugiram com mais de seis milhões de dólares em joias.

Seis dos ladrões tinham entre 60 e 70 anos quando foram julgados por roubo à mão armada, sequestro, associação criminosa e outros crimes, pelo que ficaram conhecidos em França como “les papys braqueurs”, ou "os ladrões avôs".

Como já tinham cumprido pena em prisão preventiva, nenhum dos condenados regressou à cadeia, pelo que não recorreram da sentença.

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Oito pessoas condenadas no caso dos Ladrões Avós que assaltaram Kim Kardashian em 2016
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Kim Kardashian assaltada à mão armada em Paris
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