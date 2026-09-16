Tribunal concede um euro de indemnização a Kim Kardashian devido a assalto que sofreu em 2016

"A experiência foi profundamente traumática e o seu impacto permanece connosco. A decisão de hoje não se trata da indemnização, mas sim da responsabilização e do reconhecimento”, afirmou Kardashian e a estilista Simone Harouche, que também recebeu um euro conforme solicitado, numa declaração conjunta enviada à AP.

"Agradecemos ao Tribunal e a todos os que nos apoiaram durante todo este processo e esperamos agora avançar e continuar a recuperar", acrescentaram.

O tribunal concedeu ainda 109.516 euros a um antigo rececionista do Hôtel de Pourtalès, onde Kardashian estava hospedada aquando do assalto, segundo o advogado do próprio.

O rececionista afirmou ter ficado traumatizado com o roubo de joias ocorrido no dia 2 de outubro de 2016, durante a Semana da Moda, e tinha pedido 550 mil euros de indemnização, acrescidos de juros. Ainda assim, o seu advogado, Mohand Ouidja, celebrou a decisão como uma vitória.

O tribunal concedeu também 50 mil euros ao hotel.

Dois dos ladrões, vestidos de polícias, invadiram a suite de Kardashian, amarraram-no com abraçadeiras de plástico e fita adesiva e fugiram com mais de seis milhões de dólares em joias.

Seis dos ladrões tinham entre 60 e 70 anos quando foram julgados por roubo à mão armada, sequestro, associação criminosa e outros crimes, pelo que ficaram conhecidos em França como “les papys braqueurs”, ou "os ladrões avôs".

Como já tinham cumprido pena em prisão preventiva, nenhum dos condenados regressou à cadeia, pelo que não recorreram da sentença.