Tragédia no Brasil. Jovem que iria praticar 'rope jumping' é lançada sem corda e morre após queda

A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos morreu após ser lançada de uma ponte para um salto de 'rope jumping', mas sem que a corda de segurança estivesse presa ao seu equipamento. O trágico incidente aconteceu no sábado, 13 de junho, na cidade de Limeira, interior do estado de São Paulo, no Brasil.O 'rope jumping' é uma prática que consiste em saltar de uma elevada altura, como pontes e prédios, segurado por uma corda específica, que interrompe a queda de forma controlada. É similar ao 'bungee jumping', mas difere no tipo de corda. Enquanto o equipamento deste último faz com que o praticante suba e desça várias vezes, como se estivesse a ricochetear, até parar, no 'rope jumping' o saltador balança lateralmente, como um pêndulo.Segundo relatos de várias testemunhas à imprensa brasileira, os instrutores responsáveis pela atividade que vitimou Maria Eduarda ter-se-ão esquecido de atrelar a corda ao colete que a vítima vestia. Ela foi lançada de uma altura de 40 metros e morreu imediatamente com o impacto.Vídeos que se tornaram virais mostram o momento exato em que a jovem é lançada. Três instrutores levantam Maria Eduarda ao alto, dois deles carregam-na até uma saliência da ponte e arremessam-na. De seguida, ouve-se uma voz a gritar, dando conta da negligência com o equipamento de segurança. "Gente, a corda", exclama a pessoa.Os vídeos também mostram que a corda estava enrolada no chão, exatamente ao lado dos instrutores. Os três responsáveis pelo salto que aparecem nos vídeos foram detidos e vão ser indiciados por homicídio. O advogado dos detidos informou ao portal de notícias G1 que o caso foi uma "triste fatalidade" e destacou que os envolvidos praticam o 'rope jumping' há anos, sem historial de acidentes.Maria Eduarda tinha partilhado vários momentos do passeio até à ponte nas suas redes sociais. Pelo Instagram, publicou fotos do local, ao chegar, e num dos registos escreveu: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte???". Ela era educadora física e tinha o hábito de praticar atividades ao ar livre..Rio de Janeiro. Pelo menos seis mortos em colisão de helicópteros no ar.Trovoadas e aguaceiros. Oito distritos a sob aviso amarelo até às 21h00