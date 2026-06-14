Trovoadas e aguaceiros. Oito distritos a sob aviso amarelo até às 21h00

Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu estão este domingo, 14 de junho, até às 21h00, sob aviso amarelo devido a condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, por vezes de granizo e acompanhados de rajadas convectivas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Já na última noite se verificaram trovoadas em algumas zonas do território continental..O IPMA prevê, para a próxima semana, temperaturas mais baixas relativamente ao que se tem registado. Ainda assim, os valores irão continuar acima do normal para a época do ano nas regiões do interior."A temperatura máxima deverá variar entre 25 e 33°C, sendo que no Alentejo, vale do Tejo e em alguns locais do interior Norte e Centro poderão atingir valores entre 33 e 38°C. A exceção será a faixa costeira ocidental, com valores inferiores a 25°C", diz o IPMA.