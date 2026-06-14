Rio de Janeiro. Pelo menos seis mortos em colisão de helicópteros no ar

Pelo menos, seis pessoas morreram num acidente entre dois helicópteros, que colidiram em pleno voo , na manhã deste domingo, 14 de junho, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, mais precisamente no Recreio dos Bandeirantes.Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, citado pelo G1, ninguém sobreviveu.Os dois helicópteros chocaram no ar e caíram depois no terreno de uma igreja abandonada que estava alugado à BYD e onde se encontravam estacionadas viaturas da marca. No momento da queda, um dos aparelhos explodiu, tendo as chamas alastrado aos veículo, provocando mais explosões.. O alerta para o acidente foi dado às 8h59 locais.