Rio de Janeiro. Pelo menos seis mortos em colisão de helicópteros no ar
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Rio de Janeiro. Pelo menos seis mortos em colisão de helicópteros no ar

Os dois helicópteros chocaram e caíram num terreno onde se encontravam estacionadas viaturas. Registaram-se várias explosões.
Sofia Fonseca
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Pelo menos, seis pessoas morreram num acidente entre dois helicópteros, que colidiram em pleno voo , na manhã deste domingo, 14 de junho, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, mais precisamente no Recreio dos Bandeirantes.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, citado pelo G1, ninguém sobreviveu.

Os dois helicópteros chocaram no ar e caíram depois no terreno de uma igreja abandonada que estava alugado à BYD e onde se encontravam estacionadas viaturas da marca. No momento da queda, um dos aparelhos explodiu, tendo as chamas alastrado aos veículo, provocando mais explosões.

O alerta para o acidente foi dado às 8h59 locais.

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