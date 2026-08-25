Tornado deixa 41 feridos e danifica 300 casas no sudoeste de França

Um tornado no sudoeste de França deixou 41 pessoas feridas, das quais 15 foram hospitalizadas, ao atingir uma aldeia na tarde da última segunda-feira, 24 de agosto, quando 300 casas ficaram danificadas.

O fenómeno atingiu, por volta das 17:20 (15:20 TMG), a comuna de Pomas, que tem cerca de 1.000 habitantes.

Um novo balanço do município do departamento do Aude, revelado às 22:30 (20:30 GMT), indica que "41 pessoas foram assistidas e passaram pelo posto de acolhimento das vítimas, das quais 15 foram levadas para um hospital".

Uma mulher grávida ficou ferida com o colapso da sua casa e foi levada para o hospital, afirmou o marido a um fotógrafo da agência de notícias francesa AFP no local, sem revelar o seu nome.