Tornado deixa 41 feridos e danifica 300 casas no sudoeste de França
Um tornado no sudoeste de França deixou 41 pessoas feridas, das quais 15 foram hospitalizadas, ao atingir uma aldeia na tarde da última segunda-feira, 24 de agosto, quando 300 casas ficaram danificadas.
O fenómeno atingiu, por volta das 17:20 (15:20 TMG), a comuna de Pomas, que tem cerca de 1.000 habitantes.
Um novo balanço do município do departamento do Aude, revelado às 22:30 (20:30 GMT), indica que "41 pessoas foram assistidas e passaram pelo posto de acolhimento das vítimas, das quais 15 foram levadas para um hospital".
Uma mulher grávida ficou ferida com o colapso da sua casa e foi levada para o hospital, afirmou o marido a um fotógrafo da agência de notícias francesa AFP no local, sem revelar o seu nome.
A mulher ficou soterrada devido à queda de uma parede, mas protegida pelo sofá, precisou a polícia. O estado de saúde do bebé é desconhecido.
Dois centros de acolhimento para as vítimas foram abertos durante a noite, um na sala polivalente de Pomas e outro numa comuna próxima, Limoux.
O balanço material revela que 300 habitações foram afetadas, mas os socorristas não procuram nenhum desaparecido, adiantou a AFP.
A Meteo France tinha colocado vários departamentos do Sudoeste, incluindo o de Aude, em alerta laranja para trovoadas, sublinhando o risco de fenómenos localmente violentos.
Várias estradas continuavam cortadas até à noite, devido a quedas de árvores e para facilitar a intervenção dos serviços de socorro.
Às 19:30 (17:30 TMG), 2.800 lares estavam sem eletricidade em dez municípios.
As trovoadas que atingiram o sul de França na segunda-feira à noite provocaram perturbações muito fortes em todos os modos de transporte, indicou o Ministério dos Transportes num ponto de situação.
O tráfego foi interrompido, nomeadamente, entre as cidades de Narbonne e Sète.
Em França, em média, contam-se algumas dezenas de tornados todos os anos, de intensidade variável, segundo a Météo-France. Mas, o efeito do aquecimento climático na sua frequência, intensidade e distribuição geográfica continua incerto, sublinhou aquela entidade pública.