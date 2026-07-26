População evacuada no centro de exposições de Bordéus, no sudoeste de França, no dia 26 julho de 2026.
População evacuada no centro de exposições de Bordéus, no sudoeste de França, no dia 26 julho de 2026.Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Sociedade

Mais 55 mil pessoas retiradas no sudoeste de França devido aos incêndios

Incêndio que devastou a área em redor da Bacia de Arcachon, e que ameaça agora os arredores da área metropolitana de Bordéus, já consumiu 42 mil hectares de floresta e 220 mil pessoas foram evacuadas.
DN/Lusa
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O incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste de França obrigou à retirada de mais 55 mil pessoas durante a noite passada, elevando o total de desalojados para 220 mil só nesta região.

As autoridades da região de Gironde, onde se situa a cidade de Bordéus, emitiram ordens de retirada de população durante a noite para mais cinco localidades a sudoeste de Bordéus.

Os ventos fortes alimentaram as chamas durante a noite, acelerando a propagação do incêndio que está fora de controlo desde meados da semana, segundo um comunicado das autoridades.

O presidente da Câmara de Gironde ordenou ainda o encerramento parcial de uma importante autoestrada que liga Bordéus ao litoral atlântico.

Fogo no sudoeste de França, em 26 de julho de 2026.
Fogo no sudoeste de França, em 26 de julho de 2026.Foto: DAMIEN REMBERT/EPA

A autarquia de Gironde esclareceu que a autoestrada A63, entre Bordéus e Espanha, foi encerrada num troço de 60 quilómetros.

Este incêndio florestal, que devastou a área em redor da Bacia de Arcachon e que ameaça agora os arredores da área metropolitana de Bordéus, já consumiu 42 mil hectares de floresta, anunciou hoje a autarquia.

O tráfego ferroviário está também suspenso a sul de Bordéus, em direção a Arcachon e até Morcenx, na direção de Dax e Mont-de-Marsan, anunciou a companhia ferroviária SNCF.

Este incêndio já está entre os maiores registados em França desde a Segunda Guerra Mundial.

Num comunicado de situação divulgado às 2h00, no horário local (1h00 em Lisboa), a autarquia referiu que havia uma "rápida propagação do fogo" durante a madrugada, associada à "vegetação seca" e ao "vento, com rajadas de até 40 quilómetros por hora".

Um segundo incêndio mais a sul, na região de Landes [na região da Nova Aquitânia], obrigou à retirada de 30 mil pessoas no início desta semana, elevando o número total de pessoas desalojadas pelos incêndios para mais de 250 mil.

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