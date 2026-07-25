Incêndios: Forças Armadas mobilizadas em França e "janela de oportunidade" em Espanha

O Governo francês solicitou às Forças Armadas a mobilização, a partir deste sábado, 25 de julho, de um avião de transporte militar A400M para combater os grandes incêndios em Gironda, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.Segundo a agência de notícias francesa AFP, a aeronave deverá estar equipada com um kit que permitirá despejar 20 toneladas de produto retardador, o equivalente a dois aviões Dash.A mobilização do A400M estava prevista para o final do mês, devido aos preparativos técnicos e aos testes necessários a realizar previamente.Refira-se que cerca de 110 mil pessoas foram retiradas devido aos incêndios florestais que devastam o sudoeste de França, o maior dos quais, no departamento de Gironda, que já consumiu cerca de 14 mil hectares e destruiu mais de 50 casas..Por Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez destacou que a descida da temperatura abre “uma janela de oportunidade este fim de semana” para controlar os incêndios em Ávila e Madrid, que já queimaram 25 mil hectares.O líder do Governo reiterou este sábado o apelo a um “pacto nacional contra a emergência climática” e frisou que a situação “continua complexa”, especialmente devido à incerteza em relação aos padrões de vento.Sánchez pediu à população que “aceite e compreenda” que as alterações climáticas estão a provocar incêndios florestais “cada vez mais severos e intensos”, que chegam a “ultrapassar as previsões científicas”. “A nossa prioridade é salvar vidas e proteger as zonas povoadas”, afirmou.Um total de 63.000 pessoas foram retiradas de casa ou têm de permanecer em confinamento na região de Madrid, segundo o ministério espanhol do Interior, que ordenou a saída de 5.000 turistas do parque de campismo de El Escorial, a noroeste da capital espanhola.Das 63.000 pessoas, pelo menos 25.000 foram efetivamente retiradas das suas casas, segundo as autoridades regionais. Trata-se do "pior incêndio da história" na região.Mais de 1.200 idosos e pessoas com deficiência foram retirados na sexta-feira de instituições de cuidados e lares de idosos na região de Madrid devido aos incêndios, precisou, por seu lado, o governo regional.Além disso, uma das três instalações da NASA que permitem as comunicações com o espaço distante foi atingida na sexta-feira por um incêndio em Espanha, sem que haja, por enquanto, uma estimativa dos danos.A situação na região de Madrid pode ainda vir a agravar-se, uma vez que dois dos três incêndios que já devastaram 6.000 hectares a oeste de Madrid "fundiram-se", segundo as autoridades espanholas, que, até ao momento, não registaram qualquer morte..Mais de 160 mil pessoas já foram afetadas pelos fogos em Espanha e França.Espanha e França anunciaram ter ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e solicitado meios aéreos de combate a incêndios. A Grécia aceitou o pedido francês e disponibilizou dois aviões Canadair. A União Europeia destacou quatro aviões para a Espanha e três para a França, segundo a Comissão Europeia ao meio-dia de sexta-feira.