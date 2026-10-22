"Tonta" e "estúpida": Trump volta a atacar jornalistas, pelo segundo dia consecutivo

O presidente dos EUA subiu o tom contra jornalistas das emissoras norte-americanas CNN e ABC News, na quarta-feira.

Quando falava sobre o alívio das sanções que os EUA aplicam à Rússia, o próprio foi interrompido com perguntas das duas jornalistas. Kaitlan Collins, da CNN, e uma jornalista da ABC News queriam saber que ligação existe entre aquele alívio e a libertação do professor norte-americano Stephen James Hubbard, por parte da Rússia. Porém, foram atacadas por Trump.

O líder norte-americano havia garantido que o Kremlin não exigiu moeda de troca para a libertação de Hubbard. No entanto, no contexto do alívio das sanções, por parte da Casa Branca, Tump disse também que "se não tivesse oferecido nada, ele não voltaria", nas mesmas declarações. Collins perguntou então se a decisão de Trump foi a contrapartida.

"Não sabes o que estás a falar, és uma tonta [dummy, nas palavras do próprio]", respondeu o presidente dos EUA, que tem em Kaitlan Collins um alvo frequente. "És uma pessoa com baixo QI e trabalhas para a CNN", acrescentou, antes de retomar o tema das sanções.

Trump reagiu depois a uma pergunta da repórter da ABC News, sobre o mesmo tema. "És uma pessoa estúpida e, já agora, o teu canal é o pior de todos", atirou.

Este episódio é a segunda altercação com jornalistas em dois dias consecutivos.