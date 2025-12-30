Todos os comboios cancelados no túnel do Canal da Mancha devido a problema de fornecimento elétrico

A circulação de comboios no túnel do Canal da Mancha está a registar esta terça-feira, 30 de dezembro, uma "grande perturbação", informou a Eurostar. "Todas as viagens de e para Londres estão suspensas até novo aviso", afirmou um porta-voz da empresa, citado pela AFP. "Houve um problema no fornecimento de energia no túnel do Canal da Mancha, seguido da paragem de um comboio shuttle no interior do túnel", adiantou.A Getlink, operadora responsável pelo túnel do Canal da Mancha, já veio, entretanto, informar que a circulação ferroviária será retomada progressivamente durante a tardeAnteriormente a Eurostar aconselhou os passageiros a adiarem as suas viagens devido a um problema no fornecimento de energia elétrica que estava a provocar cancelamentos e atrasos "significativos". "Devido a um problema com o fornecimento de energia elétrica no Túnel do Canal da Mancha e a uma consequente falha no comboio Le Shuttle, recomendamos vivamente a todos os nossos passageiros que adiem a sua viagem para uma data diferente", informou a empresa numa mensagem publicada no site.A Eurostar pediu aos passageiros para não se dirigirem à estação, a menos que já tenham um bilhete para viajar. "Lamentamos que os comboios que podem circular estejam sujeitos a atrasos significativos e cancelamentos de última hora", referiu.Também o National Rail, empresa responsável pelos serviços ferroviários do Reino Unido, emitiu um aviso aos passageiros, dando conta de "grandes perturbações" na ligação entre as estações ferroviárias de St. Pancras, em Londres, e a Gare Du Nord, em Paris. De acordo com a BBC, registam-se atrasos de três horas, de Calais (França) para Folkestone (Reino Unido), através do LeShuttle, serviço ferroviário de passageiros e veículos através do túnel do Canal da Mancha. Já o Eurostar é exclusivo para passageiros. À emissora britânica chegaram imagens de grandes multidões na estação ferroviária St. Pancras e de longas filas em Folkestone, em Kent, cidade britânica que o Canal da Mancha ligou a Calais, em França. Os passageiros da Gare Du Nord foram, entretanto, informados que os serviços do Eurostar entre Londres e Paris tinham sido interrompidos "até o final do dia".No ano passado, um número recorde de 19,5 milhões de passageiros viajou com a Eurostar, mais 850 mil do que em 2023.