Teerão respondeu à proposta dos EUA para acabar com a guerra

O Irão transmitiu a sua resposta à proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra no Médio Oriente, através do Paquistão, que está a fazer a mediação, avançou este domingo, 10 de maio, a imprensa estatal iraniana.“O Irão apresentou formalmente aos mediadores paquistaneses a sua resposta à mais recente proposta dos EUA destinada a pôr fim à guerra", noticiou a agência oficial IRNA, citando “uma fonte familiarizada com o assunto”.Segundo a mesma fonte, adianta a IRNA, “de acordo com o plano proposto, a fase atual das negociações está focada exclusivamente na cessação das hostilidades na região”. .Teerão ameaça dificultar passagem por Ormuz a países que apliquem sanções dos EUA