Mural em Teerão com passagem de testemunho de Ali Khamenei (atrás dele Khomeini) para Mojtaba.
Mural em Teerão com passagem de testemunho de Ali Khamenei (atrás dele Khomeini) para Mojtaba.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Teerão respondeu à proposta dos EUA para acabar com a guerra

A fase atual das negociações estará focada exclusivamente na cessação das hostilidades na região.
Sofia Fonseca
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O Irão transmitiu a sua resposta à proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra no Médio Oriente, através do Paquistão, que está a fazer a mediação, avançou este domingo, 10 de maio, a imprensa estatal iraniana.

“O Irão apresentou formalmente aos mediadores paquistaneses a sua resposta à mais recente proposta dos EUA destinada a pôr fim à guerra", noticiou a agência oficial IRNA, citando “uma fonte familiarizada com o assunto”.

Segundo a mesma fonte, adianta a IRNA, “de acordo com o plano proposto, a fase atual das negociações está focada exclusivamente na cessação das hostilidades na região”.

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