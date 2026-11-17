Taiwan detetou esta terça-feira, 17 de novembro, dois aviões militares russos nas proximidades da ilha, no mesmo dia em que o Japão e a Coreia do Sul denunciaram a presença de aeronaves militares russas junto dos respetivos territórios.

Num comunicado, o ministério da Defesa Nacional de Taiwan indicou que os aparelhos entraram durante a madrugada na autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) taiwanesa, pelo nordeste, e saíram pelo sul do condado de Taitung, no sudeste da ilha, após sobrevoarem a zona a leste do território.

"O ministério acompanhou todos os seus movimentos em permanência através de meios conjuntos de informações, vigilância e reconhecimento e respondeu de forma adequada", referiu a tutela, sem identificar os aparelhos envolvidos.

O ministério da Defesa taiwanês divulga diariamente informações sobre os movimentos de aviões e navios militares chineses nas proximidades da ilha, mas raramente comunica a presença de aeronaves russas.

O Japão e a Coreia do Sul também denunciaram hoje a presença de aviões militares russos nas proximidades dos respetivos territórios.

O ministério da Defesa japonês informou que duas aeronaves presumivelmente russas violaram o espaço aéreo do arquipélago por volta das 04h00 locais (19h00 de segunda-feira em Lisboa), sobre o mar a norte da prefeitura de Fukuoka, no sul do país.

A Coreia do Sul mobilizou aviões de combate em resposta à entrada de várias aeronaves militares russas na sua zona de identificação de defesa aérea, embora tenha esclarecido que os aparelhos não chegaram a violar o espaço aéreo sul-coreano, segundo a agência noticiosa Yonhap.

Os movimentos ocorrem em paralelo com a realização das cimeiras da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nas Filipinas, e do Fórum de Cooperação Económica Ásia – Pacífico (APEC), na China, que reúnem dezenas de líderes internacionais.