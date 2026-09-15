Os problemas concentraram-se sobretudo nas regiões centro e leste do país e causaram atrasos e supressões durante a hora de ponta
Os problemas concentraram-se sobretudo nas regiões centro e leste do país e causaram atrasos e supressões durante a hora de pontaFoto: ProRail/X
Internacional

Suspeita de sabotagem paralisa circulação ferroviária nos Países Baixos

Tubos foram colocados deliberadamente nos carris em mais de 20 locais. Polícia e serviços de informações investigam o caso, ocorrido no dia da abertura do ano parlamentar.
Nuno Tibiriçá
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Uma alegada ação coordenada de sabotagem provocou fortes perturbações na circulação ferroviária dos Países Baixos esta terça-feira, 15 de setembro, depois de terem sido encontrados tubos colocados deliberadamente nos carris em mais de 20 locais.

A ProRail, empresa responsável pela infraestrutura ferroviária neerlandesa, confirmou que os objetos provocaram falhas nos sistemas de sinalização, obrigando à suspensão da circulação nas zonas afetadas. "Tudo indica que se trata de sabotagem", afirmou a empresa, citada pela Euronews.

Os problemas concentraram-se especialmente nas regiões centro e leste do país e causaram atrasos e supressões durante a hora de ponta. Os serviços internacionais com destino à Alemanha também foram afetados. Um comboio chegou a embater num dos tubos, mas não houve feridos.

A polícia neerlandesa abriu uma investigação, que conta também com a participação dos serviços de informações do país. Até ao momento, não são conhecidos os responsáveis nem as motivações para os atos.

A sabotagem coincidiu com o Prinsjesdag, o tradicional Dia do Orçamento dos Países Baixos, em que o rei Guilherme-Alexandre abre o novo ano parlamentar e apresenta os planos do Governo.

As autoridades ainda não estabeleceram, porém, qualquer relação entre os dois acontecimentos.

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