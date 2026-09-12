Suspeita de sabotagem ganha força no descarrilamento de comboio na Normandia

As autoridades francesas estão a concentrar a investigação ao descarrilamento ocorrido na sexta-feira à noite, na região da Normandia, na hipótese de um ato malicioso deliberado.

O possível incidente, que envolveu um comboio regional de passageiros (TER) com 186 pessoas a bordo, provocou ferimentos em 44 ocupantes, incluindo uma jovem que foi retirada dos destroços em estado crítico.

O descarrilamento deu-se cerca das 19h45 no município de Cléon, no departamento de Sena Marítimo. Segundo fontes policiais citadas pela imprensa internacional, as primeiras averiguações no local detetaram um pedaço de carril solto colocado intencionalmente sobre a via férrea, detalhe que reforçou de imediato a tese de intervenção criminosa ou sabotagem.

A violência do impacto foi descrita pelos passageiros como repentina. De acordo com relatos recolhidos pela estação pública Ici, solavancos ligeiros transformaram-se em segundos em sacudidelas violentas que projetaram viajantes dos assentos, enquanto vidros partiam e pedras de balastro invadiam o interior das carruagens.

A resposta de emergência envolveu um dispositivo de grande escala, mobilizando 130 operacionais de bombeiros, 80 viaturas de socorro e cinco equipas médicas de intervenção rápida.

O procurador da República de Rouen, Sébastien Gallois, adiantou entretanto que os testes de despistagem toxicológica e de álcool realizados ao maquinista da composição deram resultado negativo, afastando, para já, qualquer negligência operacional direta por parte do operador.

Após o corte integral do tráfego ferroviário na zona ao longo da noite para permitir o socorro às vítimas e as perícias forenses, a operadora ferroviária SNCF informou que a circulação de comboios no troço afetado já se encontra restabelecida.