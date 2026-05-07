Surto de hantavírus. 40 passageiros desembarcaram em Santa Helena após morte do primeiro doente

Um vídeo registado pelo youtuber turco Ruhi Çenet, um passageiro do cruzeiro HV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, mostra o capitão do navio a informar que um passageiro morreu repentinamente na noite anterior. "(...) Acreditamos que se tratou de causas naturais", disse Jan Dobrogowsk. "Quaisquer que fossem os seus problemas de saúde, já fui informado pelos médicos que não eram contagiosos, pelo que o navio está seguro", informou, a 12 de abril, o capitão do navio de cruzeiro. Desde então foram identificados três casos confirmados de infeção por hantavírus e três suspeitos. Ruhi Çenet disse que a informação dada pelo capitão “tranquilizou” os passageiros, mas “induziu em erro” porque "essa pessoa já tinha o vírus antes de embarcar no navio". "Como não fomos informados de nenhuma doença contagiosa, estávamos todos tranquilos", recordou.Relatou ainda que as atividades no navio continuaram e "as pessoas não usavam máscaras".