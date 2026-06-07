Surto de ébola na República Democrática do Congo já causou 86 mortos e aproxima-se dos 500 casos

As autoridades da República Democrática do Congo (RDC) elevaram para 488 o número de casos confirmados de ébola no surto declarado a 15 de maio no leste do país, incluindo 86 mortes, e alertaram para o risco de agravamento da situação caso não sejam adotadas medidas de controlo rapidamente.De acordo com o mais recente boletim do Instituto Nacional de Saúde Pública congolês, a província de Ituri continua a ser o principal foco da epidemia, concentrando mais de 94% dos casos registados. Atualmente, 267 doentes encontram-se hospitalizados ou em isolamento, enquanto o número de recuperados subiu para nove. A taxa de letalidade é de 17,6%.O surto, inicialmente limitado a Ituri, alastrou entretanto às províncias vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul e também atravessou a fronteira para o Uganda, onde foram já confirmados 19 casos, incluindo duas mortes.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o surto está associado à variante Bundibugyo do vírus do Ébola, para a qual não existe atualmente uma vacina autorizada nem tratamento específico. A OMS considera elevado o risco de propagação na África Subsaariana, embora o risco global permaneça baixo..Surto de Ébola a "evoluir rapidamente". Diretor-geral da OMS visita RD Congo e pede mais ajuda internacional.Ébola. RDCongo enfrenta epidemia "extremamente grave e difícil de gerir", alerta OMS