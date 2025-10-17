Supremo do Brasil reabre inquérito contra Bolsonaro por interferência policial

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil autorizou a reabertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha sido arquivado em 2022, por alegada interferência política ilegal na Polícia Federal (PF).A reabertura foi aprovada na quinta-feira pelo juiz do STF Alexandre de Moraes, em resposta a um pedido feito no dia anterior pelo procurador-geral do Brasil, Paulo Gonet.Gonet questionou a decisão do antecessor na liderança do Ministério Público, que em março de 2022, quando Bolsonaro ainda estava no cargo, arquivou o inquérito por alegada falta de provas.O inquérito foi inicialmente aberto em abril de 2020, quando o ex-juiz Sergio Moro renunciou ao cargo de ministro da Justiça, devido a uma alegada tentativa do Presidente de interferir na PF..Brasil. Supremo nega pedido de Bolsonaro e mantém prisão domiciliária por “receio de fuga”. Moro, o juiz que condenou o atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção, num caso posteriormente anulado, acusou Bolsonaro de exigir mudanças na liderança da PF, numa tentativa de interferir nas investigações da polícia.Segundo o atual senador, o então presidente procurou proteger dois dos seus filhos, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro, que foram alvos de investigações de corrupção por parte da PF.Moro, que se tinha desentendido com o antigo aliado Bolsonaro, afirmou que a pressão foi explícita numa reunião ministerial realizada a 22 de abril de 2020, dias antes de apresentar a demissão, que foi registada em vídeo..Diagnosticado com tipo inicial de cancro de pele, Bolsonaro recebe alta e volta para prisão domiciliária. Nas imagens, Bolsonaro, exasperado, queixa-se da escassez de informações fornecidas pela PF, alega que estava a tentar, sem sucesso, mudar a direção da polícia e avisa que iria tentar novamente, o que ocorreu após a demissão de Moro.No pedido de reabertura do inquérito que remeteu ao STF, Paulo Gonet argumentou que novas provas justificam a necessidade de apurar se houve "de facto" interferência indevida na PF.Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022 para Lula da Silva e encontra-se em prisão domiciliária, desde 04 de agosto, em Brasília..Bolsonaro condenado ao pagamento de 160 mil euros por declarações racistas em 2021. A decisão foi tomada no âmbito de um processo separado do da tentativa de golpe de Estado, sentenciado a 11 de setembro e que ainda pode ser objeto de recurso.Numa investigação paralela, o ex-chefe de Estado e o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos seus filhos, são suspeitos de tentar incitar o Governo dos Estados Unidos a sancionar juízes e autoridades brasileiras em represália pelo julgamento.Essas manobras resultaram em tarifas de 50% sobre grande parte dos produtos brasileiros, impostas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e na revogação de vistos de vários juízes do STF e funcionários do Governo, entre outras sanções.Na segunda-feira, Alexandre de Moraes decidiu manter Bolsonaro em prisão domiciliária devido ao “receio de fuga”, rejeitando um recurso da defesa do ex-presidente brasileiro..Bolsonaro condenado a 27 anos de prisão