Estará Wes Streeting a caminho do número 10 de Downing Street?
Estará Wes Streeting a caminho do número 10 de Downing Street?FOTO:EPA/NEIL HALL
Internacional

Streeting pronto a desafiar Starmer após “trégua” para o Discurso do Rei

Aliados do ministro da Saúde, que reuniu durante apenas 16 minutos com o primeiro-ministro, dizem que ele vai demitir-se e lançar-se na corrida à liderança. Mas não deverá ser o único.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Reino Unido
Keir Starmer
Labour
edição impressa
Wes Streeting
Diário de Notícias
www.dn.pt