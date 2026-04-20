Starmer voltou ao parlamento para falar sobre a nomeação de Mandelson.
Starmer voltou ao parlamento para falar sobre a nomeação de Mandelson.NEIL HALL / EPA
Internacional

Starmer volta a tremer por causa de Mandelson, mas ainda sem cair

Líder do governo admitiu ter errado ao nomear o amigo de Epstein embaixador, mas culpou funcionários dos Negócios Estrangeiros por terem omitido que este tinha falhado nos controlos de segurança.
Ana Meireles
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Peter Mandelson

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