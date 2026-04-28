Starmer sobrevive mais um dia, mas continua fragilizado.
Starmer sobrevive mais um dia, mas continua fragilizado.FOTO: EPA/ANDY RAIN
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Starmer usa disciplina de voto para travar inquérito, mas não evita questões

Oposição queria uma investigação sobre se o primeiro-ministro mentiu aos deputados na nomeação de Mandelson para a embaixada dos EUA. Houve 15 deputados trabalhistas que se rebelaram.
Susana Salvador
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