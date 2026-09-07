Sérvia prepara-se para eleições legislativas antecipadas que vão por Vucic à prova

O governo da Sérvia pediu formalmente esta segunda-feira (7 de setembro) ao presidente Aleksandar Vucic a dissolução do Parlamento, abrindo caminho à realização de eleições legislativas antecipadas ainda este outono, num contexto de forte contestação política e social que tem abalado o país há quase dois anos.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Duro Macut (apoiado pelo partido do presidente), após uma reunião extraordinária do executivo, concretizando um cenário que vinha sendo antecipado há várias semanas.

Segundo a Reuters, a antecipação das eleições permitirá a Vucic, cujo Partido Progressista Sérvio o nomeou no sábado (5 de setembro) para concorrer ao cargo de primeiro-ministro, tentar consolidar o seu controlo sobre a política sérvia após quase dois anos de protestos liderados por estudantes, que representaram o maior desafio ao seu governo.

Vucic, que governa a Sérvia como primeiro-ministro ou chefe de Estado há cerca de 12 anos, enfrenta uma onda de contestação sem precedentes desencadeada pelo colapso da cobertura de uma estação ferroviária em Novi Sad, em novembro de 2024.

A tragédia, que provocou a morte de 16 pessoas, deu origem a um vasto movimento de protesto contra a corrupção, inicialmente liderado por estudantes e posteriormente apoiado por partidos da oposição, organizações da sociedade civil e vários setores profissionais.

Os manifestantes acusam o governo de corrupção sistémica, captura das instituições, pressão sobre os meios de comunicação social e falta de responsabilização pela tragédia de Novi Sad. O presidente e os seus aliados rejeitam essas acusações e defendem que a oposição procura derrubar o governo através da agitação nas ruas.

As eleições legislativas sérvias estavam inicialmente previstas apenas para dezembro de 2027. No entanto, Vucic já tinha admitido publicamente a possibilidade de uma ida antecipada às urnas e indicou recentemente que a votação poderá realizar-se a 18 ou 25 de outubro.