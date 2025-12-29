Kurti vence com aparente maioria nas segundas legislativas do ano no Kosovo

O partido do primeiro-ministro Albin Kurti garantiu 49,3% dos votos (com 99% dos votos apurados) nas legislativas de domingo, as segundas realizadas este ano. Com este resultado, o também líder do Vetevendosje, de esquerda, está em posição para formar um governo de maioria, pondo assim fim ao impasse político que dura há meses.“Parabéns pela maior vitória da história do país”, disse Kurti após serem conhecidos os resultados. “Agora temos muito trabalho pela frente”. De recordar que o Vetevendosje foi também o partido mais votado nas eleições de fevereiro, mas sem maioria e, após meses de negociações para a formação de uma coligação, a presidente Vjosa Osmani dissolveu o parlamento em novembro, convocando novas eleições. Esta foi a primeira vez que o Kosovo falhou a formação de um governo desde que declarou a independência da Sérvia, em 2008. Face a este novo resultado, Albin Kurti garantiu no domingo à noite que pretende formar rapidamente um novo governo. “Assim que os resultados forem certificados, devemos constituir rapidamente o parlamento e depois formar imediatamente um novo governo”, disse o primeiro-ministro kosovar. “Não temos tempo a perder e devemos avançar o mais rapidamente possível juntos”.Mesmo assim falta saber se o Vetevendosje conseguirá formar governo sozinho, pois ontem à tarde ainda estavam por contar os votos da diáspora kosovar nos países da Europa Ocidental. Para se obter uma maioria parlamentar é preciso garantir 61 dos 120 deputados, sendo que os dois principais partidos da oposição, o Partido Democrático e a Liga Democrática, obtiveram 21% e 13,6%, respetivamente.Um novo falhanço na formação de governo e no regresso aos trabalhos parlamentares só iria estender o impasse político dos últimos meses na reabertura do parlamento, numa altura em que estão marcadas eleições presidenciais para abril e em que será preciso ratificar um novo empréstimo de mil milhões de euros da União Europeia e do Banco Mundial.A grande questão é que a oposição não parece estar disposta a apoiar o Vetevendosje, acusando Kurti de autoritarismo e de alienar os aliados do Kosovo, a União Europeia e os EUA, desde que assumiu o poder em 2021. Já o primeiro-ministro culpa a oposição pelo impasse em que o país se encontra..Questão do Kosovo afasta Sérvia da UE