A juiza irlandesa Síofra O’Leary foi presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entre novembro de 2022 e julho de 2024.
A juiza irlandesa Síofra O’Leary foi presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entre novembro de 2022 e julho de 2024.FOTO: Gerardo Santos
Internacional

Síofra O’Leary. “Não existe um direito absoluto de entrar num país e permanecer nele indefinidamente”

Entrevista à juíza irlandesa Síofra O'Leary, que foi a primeira mulher a presidir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
Susana Salvador
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