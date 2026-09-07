A juiza irlandesa Síofra O’Leary foi presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entre novembro de 2022 e julho de 2024. FOTO: Gerardo Santos

Internacional Síofra O’Leary. “Não existe um direito absoluto de entrar num país e permanecer nele indefinidamente” Entrevista à juíza irlandesa Síofra O'Leary, que foi a primeira mulher a presidir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.