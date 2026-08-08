Sobe para oito o número de mortos em ataque com arma de fogo a escola na Tailândia. Têm entre 12 e 14 anos

O número de mortos num ataque com uma arma de fogo numa escola secundária no norte de Banguecoque aumentou para oito, revelou este sábado, 8 de agosto, o Ministério da Saúde da Tailândia, acrescentando que continuam internados 14 jovens.Num nova atualização do ataque de sexta-feira numa escola com uma arma de fogo por um adolescente, o Ministério da Saúde indica que uma aluna de 12 anos morreu hoje no hospital devido aos ferimentos graves, aumentando para oito o número de mortos.Na sexta-feira, um adolescente de 14 anos abriu fogo numa escola secundária no norte de Banguecoque, tendo depois acabado por morrer, mas ainda não é claro se o jovem foi abatido pela polícia ou se tirou a própria vida.Segundo a polícia local, o jovem matou primeiro os avós com uma pistola que pertencia ao avô em casa, dirigindo-se depois à escola secundária que frequentava.Segundo o Ministério da Saúde da Tailândia, 14 pessoas, a maioria alunos entre os 12 e os 14 anos, continuam hospitalizadas, sete das quais em estado grave.Entre os mortos estão cinco alunos da escola, o jovem suspeito atirador e os seus avós.Fotografias publicadas pelos meios de comunicação locais mostram o suspeito vestido com um uniforme escolar roxo e uma mochila preta a tiracolo, com vários cartuchos visíveis no chão."Ouvi imensos tiros, muito fortes, porque parecia que o atirador estava no andar logo acima. Conseguia até ouvir os cartuchos a bater no chão e o barulho do metal", testemunhou uma aluna do ensino secundário, Pawarisa Maylissa.A Tailândia apresenta uma das taxas de posse de armas mais elevadas da região, com cerca de 10 milhões de armas de fogo estimadas em circulação, ou seja, uma por cada sete habitantes.Os compromissos políticos no sentido de endurecer a legislação sobre armas não impediram a repetição de tiroteios.Em fevereiro, um adolescente abriu fogo numa escola no sul do país, matando o diretor do estabelecimento educativo e ferindo dois alunos antes de ser detido pela polícia.Em 2022, um ex-polícia armado com uma pistola e uma faca matou 24 crianças e 12 adultos numa creche no norte do país..Três alunos mortos e sete feridos em tiroteio numa escola nas Filipinas. Dois suspeitos detidos.Estudante armado invade escola no Brasil e deixa dois mortos e cinco feridos.Nove mortos em tiroteio em escola da Turquia