Sánchez alega que PP e Vox não vão aceitar resultado eleitoral se não tiverem maioria absoluta
O primeiro-ministro espanhol e líder socialista, Pedro Sánchez, disse esta terça-feira (24 de novembro) acreditar que o Partido Popular (PP) e o Vox não vão aceitar o resultado das eleições de 29 de novembro se não conseguirem uma maioria absoluta.
"Não tenho a certeza de que o PP e o Vox vão aceitar o resultado eleitoral de 29 de novembro. Não tenho a certeza de que o vão fazer", disse numa entrevista no programa Las Mañanas da Rádio Nacional de Espanha.
"Creio que, com o que estão a dizer, podemos afirmar claramente que o PP e o Vox, caso não atinjam a maioria, não aceitarão o resultado eleitoral. E isso parece-me muito grave", acrescentou, apelando a uma mobilização progressista "contundente e ampla".
"A mobilização deixa-os nervosos", afirmou o primeiro-ministro.
Sánchez criticou comentários de dirigentes do PP que, alega, colocaram em dúvida um sistema eleitoral "garantista e reconhecido internacionalmente". E lamentou as tentativas de deslegitimar o voto no estrangeiro, com alegações de que existe um "caos" na participação dos eleitores que vivem fora de Espanha.
"O senhor Sánchez e a transparência eleitoral são dois conceitos bastante contraditórios", disse o próprio líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, referindo-se às suspeitas de manipulação nas primárias do PSOE nas quais Sánchez foi eleito líder pela primeira vez (uma acusação ligada ao chamado Caso Koldo, em que um ex-ministro e o seu assessor foram condenados pela compra fraudulenta de máscaras durante a pandemia).
Sánchez também criticou as declarações do líder do Vox, Santiago Abascal, que está a insinuar que se não houver maioria de direita é porque "houve batota".
Na segunda-feira (23 de novembro), Abascal voltou a dizer estar "convencido" de que o primeiro-ministro "vai tentar qualquer tipo de batota" e que, "se não lhe correr bem, vai tentar impugnar o processo eleitoral".
Segundo o líder do Vox, Sánchez "afirmou, sem pestanejar, que ganharia as eleições com uma maioria progressista mais alargada. 'Tenho os meus dados', disse. Que dados tem? Os do Ministério do Interior, os do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os dos 'esgotos' [do Estado], aqueles que nega à oposição e aos meios de comunicação -- referentes ao recenseamento eleitoral e à distribuição dos eleitores pelas províncias?", questionou, fazendo referência às pessoas que obtiveram a nacionalidade através da chamada Lei de Netos.
Esta disposição, parte da Lei de Memória Democrática aprovada pelo governo de Sánchez, permitiu a filhos e netos de espanhóis que emigraram ou se exilaram durante a Guerra Civil e o franquismo obterem a nacionalidade espanhola sem terem de residir em Espanha -- a oposição acusou os socialistas de "criarem eleitores".
No mês passado, o Supremo Tribunal espanhol decretou uma medida cautelar a suspender temporariamente o direito de voto de cerca de 163 mil nacionalizado, exceto para aqueles que conseguissem provar documentalmente nos consulados a condição de exílio dos seus antepassados.
Como o recurso principal ainda não teve decisão definitiva e o período de votação antecipada nos consulados já arrancou, as autoridades eleitorais e o Supremo determinaram que os votos dos cidadãos abrangidos por esta medida cautelar devem ser recolhidos à parte e devidamente diferenciados dos restantes eleitores residentes no estrangeiro.
Feijóo fala em "urnas de cartão", questionando a sua segurança, mas dizendo ter fé nos cônsules espanhóis e na sua capacidade de proteger os votos depositados nas urnas dos consulados.