O primeiro-ministro espanhol e líder socialista, Pedro Sánchez, disse esta terça-feira (24 de novembro) acreditar que o Partido Popular (PP) e o Vox não vão aceitar o resultado das eleições de 29 de novembro se não conseguirem uma maioria absoluta.

"Não tenho a certeza de que o PP e o Vox vão aceitar o resultado eleitoral de 29 de novembro. Não tenho a certeza de que o vão fazer", disse numa entrevista no programa Las Mañanas da Rádio Nacional de Espanha.

"Creio que, com o que estão a dizer, podemos afirmar claramente que o PP e o Vox, caso não atinjam a maioria, não aceitarão o resultado eleitoral. E isso parece-me muito grave", acrescentou, apelando a uma mobilização progressista "contundente e ampla".

"A mobilização deixa-os nervosos", afirmou o primeiro-ministro.

Sánchez criticou comentários de dirigentes do PP que, alega, colocaram em dúvida um sistema eleitoral "garantista e reconhecido internacionalmente". E lamentou as tentativas de deslegitimar o voto no estrangeiro, com alegações de que existe um "caos" na participação dos eleitores que vivem fora de Espanha.

"O senhor Sánchez e a transparência eleitoral são dois conceitos bastante contraditórios", disse o próprio líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, referindo-se às suspeitas de manipulação nas primárias do PSOE nas quais Sánchez foi eleito líder pela primeira vez (uma acusação ligada ao chamado Caso Koldo, em que um ex-ministro e o seu assessor foram condenados pela compra fraudulenta de máscaras durante a pandemia).

Sánchez também criticou as declarações do líder do Vox, Santiago Abascal, que está a insinuar que se não houver maioria de direita é porque "houve batota".

Na segunda-feira (23 de novembro), Abascal voltou a dizer estar "convencido" de que o primeiro-ministro "vai tentar qualquer tipo de batota" e que, "se não lhe correr bem, vai tentar impugnar o processo eleitoral".

Segundo o líder do Vox, Sánchez "afirmou, sem pestanejar, que ganharia as eleições com uma maioria progressista mais alargada. 'Tenho os meus dados', disse. Que dados tem? Os do Ministério do Interior, os do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os dos 'esgotos' [do Estado], aqueles que nega à oposição e aos meios de comunicação -- referentes ao recenseamento eleitoral e à distribuição dos eleitores pelas províncias?", questionou, fazendo referência às pessoas que obtiveram a nacionalidade através da chamada Lei de Netos.