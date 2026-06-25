Sismos na Venezuela. Hotel de propriedade madeirense colapsou (com vídeos)

Um dos principais hotéis da cidade de La Guaira, o hotel Eduard’s, colapsou esta quinta-feira, não tendo resistido aos dois fortes sismos que afetaram a Venezuela durante a noite (7,2 e 7,5 na escala de Richter). Não há ainda números de vítimas mortais mas o edifício terá desabado com pessoas ainda lá dentro.O hotel, confirmou o deputado madeirense Carlos Fernandes ao DN, era de propriedade de portugueses no país, tendo a notícia do colapso sido avançada pelo presidente da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque. As imagens, partilhadas nas redes sociais, mostram o edifício da zona costeira em ruínas..Carlos Fernandes conta que o momento na Venezuela era de festejos, sendo o dia 24 de junho o dia em que se celebra a Batalha de Carabobo, parte das guerras de independência da Venezuela.As celebrações levaram muitas famílias à costa e a ficarem em hotéis como este. Nas redes sociais, o Eduard's partilhou um apelo às equipas de resgate para acudirem, fazendo um pedido de ajuda..O complexo hoteleiro contava com piscina, restaurantes, um ginásio e até vários parques. Segundo o jornal espanhol ABC, o hotel tinha várias promoções para atrair turistas e locais em altura de Campeonato do Mundo, com pequenos-almoços, bebidas e karaoke. No total, o Eduard’s tinha oito andares e 106 quartos, além de zonas para crianças. No seu site, lê-se que os preços dos quartos variavam entre os 60 e os 95 dólares, dependendo se fosse um quarto singular, duplo ou uma suite. .À margem dos trabalhos da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Miguel Albuquerque tinha revelado ter conhecimento de que “havia um hotel de propriedade madeirense” que tinha “desabado totalmente com pessoas lá dentro”. "Temos alguns negócios que também desabaram, oficinas, mas isso ocorreu durante um dia feriado, quando não tinham pessoas a trabalhar e as escolas também não estavam a funcionar", acrescentou, citado pelo Jornal da Madeira. .Sismos na Venezuela. Governo tem informações de que haverá pelo menos cinco portugueses desaparecidos.Sismos na Venezuela. Hotel onde estava tripulação da TAP ruiu. Um deles sofreu ferimentos ligeiros.Deputado madeirense de origem venezuelana diz que sismo foi "duro golpe" para comunidade portuguesa