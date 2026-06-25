Deputado madeirense de origem venezuelana diz que sismo foi "duro golpe" para comunidade portuguesa

Carlos José Fernandes Ribeiro, deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira de origem venezuelana, afirmou que a comunidade portuguesa vive uma “situação muito complicada” e “de grande incerteza” após os dois sismos que assolaram a Venezuela na noite de quarta para quinta-feira.O representante, que tem família na Venezuela, conta que havia vários portugueses que “não conseguiam sair do sítio onde estavam para procurar os seus familiares e os seus amigos”, depois dos primeiros momentos em que se “resguardaram”. O abastecimento de água e de luz ficou fortemente afetada, contou, obrigando muitos a sair de casa. Entre as regiões mais afetadas, nomeadamente a zona de La Guaira, no estado de Vargas, no norte da Venezuela, onde também fica o principal aeroporto internacional que serve a capital, Caracas.“Há muitos portugueses nesta zona”, sublinhou Carlos Fernandes, notando que muitos “perderam as suas casas, os seus apartamentos e os seus negócios”, algo que diz ser um “duro golpe” para toda a comunidade que vive na Venezuela.Ainda assim, continuou, a diáspora portuguesa que vive no país “é uma comunidade muito solidária", revelando que “todos os portugueses e todas as associações estão todos muito solidários e a telefonar uns aos outros” para ajudarem-se mutuamente neste momento..Sismos na Venezuela. Governo tem informações de que haverá pelo menos cinco portugueses desaparecidos