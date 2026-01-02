Sismo de magnitude 6,5 registado no México. Presidente obrigada a suspender discurso (veja o vídeo)

Um sismo de magnitude 6,5 atingiu esta sexta-feira, 2 de janeiro, o México, informou o serviço sismológico do país. De acordo com a AFP, o sismo foi sentido na capital mexicana.A presidente do país, Claudia Sheinbaum, suspendeu uma conferência de imprensa devido ao terramoto, registado no Estado de Guerrero, no sul do México, adianta ainda a agência de notícias..Depois de falar com o governador da região afetada, Sheinbaum informou, nas redes sociais, que não foram registados danos graves em Guerrero nem na capital, Cidade do México.De acordo com o serviço sismológico do México, o sismo foi registado a quatro quilómetros a sudoeste de San Marcos, no Estado de Guerrero, e a uma profundidade de cinco quilómetros.Em atualização .Sismos. Nas zonas críticas de Lisboa “não deviam estar localizadas infraestruturas sensíveis, nomeadamente hospitais”.Japão regista sismo de magnitude 6,7 e emite alerta de tsunami