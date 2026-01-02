Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sismo de magnitude 6,5 registado no México. Presidente obrigada a suspender discurso (veja o vídeo)
Sismo de magnitude 6,5 registado no México. Presidente obrigada a suspender discurso (veja o vídeo)

De acordo com a presidente mexicana, não foram registados, até ao momento, danos graves na sequência do sismo registado no Estado de Guerrero, no sul do país.
Susete Henriques
Um sismo de magnitude 6,5 atingiu esta sexta-feira, 2 de janeiro, o México, informou o serviço sismológico do país. De acordo com a AFP, o sismo foi sentido na capital mexicana.

A presidente do país, Claudia Sheinbaum, suspendeu uma conferência de imprensa devido ao terramoto, registado no Estado de Guerrero, no sul do México, adianta ainda a agência de notícias.

Depois de falar com o governador da região afetada, Sheinbaum informou, nas redes sociais, que não foram registados danos graves em Guerrero nem na capital, Cidade do México.

De acordo com o serviço sismológico do México, o sismo foi registado a quatro quilómetros a sudoeste de San Marcos, no Estado de Guerrero, e a uma profundidade de cinco quilómetros.

