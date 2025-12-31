Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A. Betâmio de Almeida, professor Catedrático (Emérito) do IST.FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Sismos. Nas zonas críticas de Lisboa “não deviam estar localizadas infraestruturas sensíveis, nomeadamente hospitais”

Portugal está preparado para um sismo como o de 1755? O DN falou com A. Betâmio de Almeida, professor Catedrático (Emérito) do IST especialista em gestão de riscos naturais e tecnológicos.
Publicado a
Lisboa
sismo
Prevenção
Terramoto de 1755
