Japão regista sismo de magnitude 6,7 e emite alerta de tsunami

Um terramoto de magnitude 6,7 ocorreu esta sexta-feira, 12 de dezembro, ao largo do norte do Japão, anunciou a agência meteorológica japonesa (JMA), poucos dias após um tremor de magnitude 7,5 na mesma zona, que causou pelo menos 50 feridos.A JMA, que reviu a sua estimativa inicial de magnitude 6,5, também alertou que ondas de tsunami de até um metro poderão atingir a costa do Pacífico ao norte.O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) informou que o tremor, que também estimou em magnitude 6,7, ocorreu a 130 quilómetros ao largo de Kuji, no departamento de Iwate, na ilha principal de Honshu. . A emissora de televisão pública NHK precisou que a intensidade dos tremores foi menor do que a do terremoto de segunda-feira à noite, que derrubou objetos das prateleiras, danificou estradas, quebrou janelas e provocou ondas de tsunami de até 70 centímetros.A Autoridade Reguladora Nuclear informou que nenhuma anomalia foi detectada nas instalações nucleares da região.Após o tremor de segunda-feira, a JMA emitiu um alerta raro sobre um possível novo terremoto nos sete dias seguintes, com magnitude igual ou superior.O alerta diz respeito à zona de Sanriku — a ponta nordeste da grande ilha de Honshu —, bem como à ilha setentrional de Hokkaido.A região ainda está traumatizada pelo terramoto de magnitude 9,0 de março de 2011, que provocou um tsunami, causando cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos.Em agosto de 2024, a JMA emitiu o seu primeiro aviso especial, desta vez para a parte sul da costa do Pacífico do Japão, devido à possibilidade de um forte tremor ao longo da fossa de Nankai, ao largo do país.Esta fossa submarina de 800 quilómetros é a zona onde a placa oceânica do mar das Filipinas "afunda" lentamente sob a placa continental sobre a qual assenta o Japão.O Governo japonês estima que um terramoto na fossa de Nankai, seguido de um tsunami, poderia matar até 298.000 pessoas e causar até 2 biliões de dólares em danos.O aviso do ano passado foi retirado uma semana depois, mas provocou compras massivas de produtos básicos, como arroz, e levou os turistas a cancelarem reservas.O Japão fica na junção de quatro grandes placas tectónicas, na borda ocidental do "círculo de fogo" do Pacífico, e o país está entre os mais sismicamente ativos do mundo.O arquipélago, que tem cerca de 125 milhões de habitantes, sofre cerca de 1.500 tremores por ano. A grande maioria é leve, embora os danos variem de acordo com a localização e a profundidade abaixo da superfície terrestre.