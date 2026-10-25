Protesto de sábado em Paris contra o aumento do custo de vida.
Protesto de sábado em Paris contra o aumento do custo de vida.FIRAS ABDULLAH / EPA
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Sindicatos e movimentos sociais agendam novos protestos em França

A partir da próxima sexta-feira e até dezembro são vários os atos já anunciados.
Ana Meireles
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