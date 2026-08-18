Shakira visita a Colômbia promete um milhão de dólares para reconstruir escolas após sismo de 10 de agosto

A cantora colombiana Shakira anunciou esta segunda-feira, 18 de outubro, em Quibdó (oeste) que vai dedicar "todos os seus esforços pessoais" à reconstrução da Universidade Tecnológica de Chocó, danificada pelo terramoto, e que, juntamente com o filantropo norte-americano Howard Graham Buffett, vai promover a construção de dez novas escolas no departamento.

"Cada dia em que as crianças não vão à escola é um dia em que colocamos o seu futuro em espera, e não podemos permitir isso", disse a artista, durante uma visita, com Buffett, a algumas das zonas afetadas e à Escola Tecnológica Industrial de Carrasquilla, a maior de Chocó.

Shakira explicou que o fundo norte-americano Global Citizen contribuirá com 500 mil dólares (432 mil euros) e a promotora de concertos Live Nation com mais 500 mil dólares, totalizando um milhão de dólares (864 mil euros) destinados à reconstrução de escolas.

A cantora apelou ainda aos governos do Canadá, Japão e Reino Unido, ao setor privado e a outras fundações que se juntem à recuperação de Chocó.

A visita de Shakira destacou um dos principais desafios da reconstrução: o regresso das crianças às salas de aula. Mais de 3.200 escolas foram danificadas e dezenas de milhares de alunos estão temporariamente sem aulas.