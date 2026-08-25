Barron Trump, filho mais novo de Donald Trump.
Barron Trump, filho mais novo de Donald Trump.KEVIN LAMARQUE / POOL
Internacional

Serviço Secreto dos EUA investiga vídeo iraniano que ameaça Barron Trump

Vídeo exibido por televisão estatal iraniana mostra locais frequentados pelo filho mais novo de Donald Trump e sugere uma recompensa de 10 milhões de dólares.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

O Serviço Secreto dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira, 25 de agosto, que está a investigar um vídeo divulgado por meios de comunicação estatais iranianos que ameaça a vida de Barron Trump, filho mais novo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a ABC News, o vídeo apresenta diferentes locais onde Barron Trump, de 20 anos, costuma ou poderá estar, e termina com uma referência a uma possível recompensa de 10 milhões de dólares.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos está ciente do vídeo e investiga tudo aquilo que possa ser entendido como uma ameaça às pessoas sob a nossa proteção”, afirmou o porta-voz Nate Herring, numa declaração citada pela Associated Press (AP).

A AP acrescenta que, desde o agravamento das tensões entre Washington e Teerão, meios iranianos têm divulgado repetidamente conteúdos com ameaças dirigidas a Donald Trump e a membros da sua família. O Serviço Secreto não eslareceu se o episódio levou a alterações ou reforços no dispositivo de proteção de Barron Trump.

Trump tem sido um dos principais alvos das ameaças iranianas desde 2020, quando ordenou o ataque aéreo que matou o general Qasem Soleimani. No mês passado, o vice-diretor do Serviço Secreto, Matt Quinn, afirmou, segundo a ABC, que “não é segredo” que o Irão declarou publicamente a intenção de matar o presidente norte-americano.

Barron Trump, filho mais novo de Donald Trump.
Trump recua nos ataques ao Irão após telefonema saudita. Teerão nega ter pedido tréguas a Washington
Barron Trump, filho mais novo de Donald Trump.
Trump ameaça destruir "uma ponte ou central elétrica" no Irão sempre que Teerão "disparar contra um navio no estreito de Ormuz"
Irão
Serviços Secretos
Estados Unidos da América
Donald Trump Jr
Barron Trump
Diário de Notícias
www.dn.pt