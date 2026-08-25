Serviço Secreto dos EUA investiga vídeo iraniano que ameaça Barron Trump

O Serviço Secreto dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira, 25 de agosto, que está a investigar um vídeo divulgado por meios de comunicação estatais iranianos que ameaça a vida de Barron Trump, filho mais novo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a ABC News, o vídeo apresenta diferentes locais onde Barron Trump, de 20 anos, costuma ou poderá estar, e termina com uma referência a uma possível recompensa de 10 milhões de dólares.

“O Serviço Secreto dos Estados Unidos está ciente do vídeo e investiga tudo aquilo que possa ser entendido como uma ameaça às pessoas sob a nossa proteção”, afirmou o porta-voz Nate Herring, numa declaração citada pela Associated Press (AP).

A AP acrescenta que, desde o agravamento das tensões entre Washington e Teerão, meios iranianos têm divulgado repetidamente conteúdos com ameaças dirigidas a Donald Trump e a membros da sua família. O Serviço Secreto não eslareceu se o episódio levou a alterações ou reforços no dispositivo de proteção de Barron Trump.

Trump tem sido um dos principais alvos das ameaças iranianas desde 2020, quando ordenou o ataque aéreo que matou o general Qasem Soleimani. No mês passado, o vice-diretor do Serviço Secreto, Matt Quinn, afirmou, segundo a ABC, que “não é segredo” que o Irão declarou publicamente a intenção de matar o presidente norte-americano.