Segunda noite de protestos violentos em Belfast após esfaqueamento de morador por um imigrante

A cidade de Belfast e localidades vizinhas na Irlanda do Norte viveram esta quarta-feira, 10 de junho, a segunda noite consecutiva de distúrbios, na sequência do esfaqueamento de um morador por parte de um imigrante que se encontra detido.De acordo com os meios de comunicação britânicos, a polícia utilizou canhões de água para dispersar os manifestantes em Sandyknowes, nos arredores de Belfast, após cerca de 200 pessoas se terem reunido e atirado pedras e garrafas contra a polícia que tentava contê-los. Um camião também foi incendiado.No entanto, os distúrbios de quarta-feira não atingiram a mesma escala da violência de terça-feira.As imagens mostraram dezenas de pessoas vestidas de preto e com os rostos tapados, a destruir passeios e vedações de casas próximas para usar como projéteis. 12 polícias ficaram feridos e canhões de água foram disparados.Os protestos violentos surgem na sequência da divulgação online de vídeos explícitos do ataque levado a cabo por um imigrante, o que levou a críticas de alguns partidos políticos.A polícia informou que a vítima foi levada para o hospital na noite de segunda-feira com ferimentos graves no rosto, pescoço e costas. Perdeu um olho.De acordo com as autoridades, o alegado autor, na casa dos 30 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio..Vítima de ataque com faca em Belfast perdeu um olho. Agressor fica em preventiva.O homem que interveio no ataque com faca de segunda-feira à noite, e a quem muitos atribuem o mérito de ter salvo a vida da vítima, Stephen Ogilvie, Maitiu Mág Tighearnán, disse em entrevista ao programa Good Morning Britain que ajudar foi a sua "reação natural".Tighearnán contou que estava a conduzir com um amigo para uma bomba de gasolina depois de ter deixado o filho no treino de hurling, quando viu um carro, com uma mulher lá dentro "em pânico", a bloquear a rua. Depois viu o que pensou ser uma luta entre dois homens na rua e disse que o amigo saiu imediatamente do carro para tentar separá-los, mas que após ver a faca voltou a correr para o carro.Mág Tighearnán narrou que depois pegaram no taco de hurling que tinham na bagageira do carro e o seu instinto "foi simplesmente correr para o outro lado"."Havia um homem caído ali, só ouvi 'está a ser esfaqueado', havia sangue por todo o lado. A primeira coisa que pensei foi que aquele homem precisava de ajuda, por isso foi uma reação natural para mim e para a maioria das pessoas que conheço", afirmou, confessando ter ficado "impressionado" com a repercussão..Um homem gravemente ferido em ataque com faca em Belfast. Suspeito foi detido. A família do jovem esfaqueado emitiu um comunicado a dizer-se revoltada "com as cenas que se desenrolaram [na terça-feira] em toda a Irlanda do Norte"."Queremos deixar absolutamente claro que a nossa família não apoia este tipo de reação, e que o protesto pacífico é sempre a única via a seguir. Temos muitos migrantes que dão um contributo extremamente valioso ao nosso país, nomeadamente no nosso sistema de saúde e no setor da hotelaria e restauração, e dependemos deles para que o nosso país funcione", disse a família, numa nota partilhada pela polícia."Não queremos que esta terrível tragédia seja usada para dividir as pessoas ou alimentar a hostilidade - não façam isto em nome do nosso familiar, pois não partilhamos os mesmos valores", acrescentaram..Ataques em Belfast: família de vítima apela ao fim da violência e enaltece o papel dos migrantes no país