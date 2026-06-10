Ataques em Belfast: família de vítima apela ao fim da violência e enaltece o papel dos migrantes no país

A família de Stephen Ogilvie, o homem gravemente ferido num ataque à faca no passado dia 8 de junho em Belfast apelou esta quarta-feira, dia 10, à calma e rejeitou veementemente a violência dos motins anti-imigração que têm assolado a capital da Irlanda do Norte. Os Ogilvie pediram ainda num comunicado avançado pelo jornal britânico The Guardian, que a sua tragédia pessoal não seja instrumentalizada por grupos extremistas.A declaração da família surge num momento de extrema tensão social na região, marcado por violentos distúrbios noturnos em várias zonas residenciais de Belfast, que eclodiram após a circulação viral de imagens do ataque na internet. Recusando alinhar na revolta de cariz xenófobo, os familiares da vítima divulgaram um comunicado, partilhado pelo deputado norte-irlandês do Partido Unionista Democrático Phillip Brett, no qual defendem a união da comunidade."Queremos deixar absolutamente claro que os distúrbios noturnos não são bem-vindos e que o protesto pacífico é o único caminho a seguir", refere a família Ogilvie na nota citada. Num gesto de lucidez que mereceu o elogio das autoridades, a família fez questão de sublinhar o contributo positivo da comunidade migrante na Irlanda do Norte, frisando que o país depende do seu trabalho em áreas cruciais como o serviço público de saúde (NHS) e o setor hoteleiro.No mesmo documento, deixaram um agradecimento especial aos vizinhos que intervieram corajosamente durante a agressão, salvando a vida de Stephen Ogilvie.Atacante tinha estado detido ao abrigo da Lei do Terrorismo britânicaNo plano judicial, o suspeito do ataque, Hadi Alodid, de 30 anos, compareceu também esta quarta-feira perante o Tribunal de Magistrados de Belfast por videochamada. De acordo com informações recolhidas pela agência Associated Press, Alodid é um cidadão sudanês, de 30 anos, que obteve o estatuto de refugiado e autorização de residência temporária após entrar no Reino Unido a partir da República da Irlanda em 2023.Entretanto, vários media britânicos estão a divulgar que o suspeito já tinha chegado a ser detido preventivamente sob a Lei do Terrorismo britânica, depois de ter recebido alta de uma avaliação psicológica. No entanto, as autoridades e investigadores sublinharam que, até ao momento, não existem provas que associem diretamente o incidente a terrorismoAtualmente, o arguido enfrenta acusações de tentativa de homicídio, posse de arma branca e ameaças de morte a uma profissional de saúde. No tribunal, foi confirmado que a gravidade dos ferimentos custou à vítima a perda do olho esquerdo, mantendo-se em situação estável na Unidade de Cuidados Intensivos..Até ao momento, a motivação exata do ataque a Stephen Ogilvie ainda não foi estabelecida pelas autoridades. O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) informou que a investigação continua em curso e que os detetives estão a explorar múltiplas linhas de investigação.O juiz distrital Steven Keown recusou o pedido de libertação sob fiança, invocando o risco de fuga e o perigo de reincidência face ao clima inflamado na cidade. O magistrado emitiu ainda um aviso severo aos manifestantes que têm atacado habitações de migrantes e as forças de segurança, declarando que todos os envolvidos em tumultos enfrentarão penas de prisão efetivas.Recorde-se que Stephen Ogilvie, um homem de 44 anos considerado vulnerável e com historial de esquizofrenia, foi esfaqueado brutalmente na Kinnaird Avenue, em Belfast. Em plena era da informação, o ataque foi gravado em vídeo e partilhado nas redes sociais, gerando desinformação e espoletando violentos protestos anti-imigração na cidade, que por sua vez deram origem aos apelos da família agora noticiados.O caso tomou mesmo proporções políticas internacionais depois de figuras britânicas de extrema-direita e o proprietário da plataforma social X, Elon Musk, terem partilhado as imagens do esfaqueamento para mobilizar protestos de rua. Confrontado com a escalada de desordem civil, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, repudiou os incidentes que classificou como "totalmente injustificados", assegurando que os responsáveis pela violência de rua enfrentarão a aplicação implacável da lei..Vítima de ataque com faca em Belfast perdeu um olho. Agressor fica em preventiva.Um homem gravemente ferido em ataque com faca em Belfast. Suspeito foi detido