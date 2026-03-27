Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA
Marco Rubio, secretário de Estado dos EUAEPA/SHAWN THEW
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Secretário de Estado dos EUA acusa Zelensky de mentir sobre garantias de segurança

Marco Rubio acusou o presidente ucraniano de mentir sobre uma alegada proposta norte-americana de garantias de segurança em troca da cedência da região do Donbass à Rússia.
DN/Lusa
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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mentir sobre uma alegada proposta norte-americana de garantias de segurança em troca da cedência da região do Donbass (leste) à Rússia.

"Isso é mentira", disse Rubio aos jornalistas após uma reunião do G7 perto de Paris, comentando que “é lamentável que [Zelensky] o tenha dito, porque sabe que não é verdade", a propósito das declarações do líder ucraniano sobre os dois principais pontos que separam Kiev e Moscovo nas negociações de paz promovidas pela Casa Branca.

Nas declarações após a reunião do grupo das sete democracias mais ricas do mundo, Marco Rubio não descartou, por outro lado, o desvio de equipamento militar destinado à Ucrânia para a guerra no Médio Oriente, desencadeada há quase um mês por uma ofensiva aérea dos Estados Unidos e Israel contra o Irão e que se alastrou a outros países da região.

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