Secretário de Estado dos EUA acusa Zelensky de mentir sobre garantias de segurança

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de mentir sobre uma alegada proposta norte-americana de garantias de segurança em troca da cedência da região do Donbass (leste) à Rússia."Isso é mentira", disse Rubio aos jornalistas após uma reunião do G7 perto de Paris, comentando que “é lamentável que [Zelensky] o tenha dito, porque sabe que não é verdade", a propósito das declarações do líder ucraniano sobre os dois principais pontos que separam Kiev e Moscovo nas negociações de paz promovidas pela Casa Branca.Nas declarações após a reunião do grupo das sete democracias mais ricas do mundo, Marco Rubio não descartou, por outro lado, o desvio de equipamento militar destinado à Ucrânia para a guerra no Médio Oriente, desencadeada há quase um mês por uma ofensiva aérea dos Estados Unidos e Israel contra o Irão e que se alastrou a outros países da região..Rússia acusou EUA de querer controlar os gasodutos Nord Stream no Báltico\n\n