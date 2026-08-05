Armazém destruído por um dos mísseis russos na região de Kiev.
Armazém destruído por um dos mísseis russos na região de Kiev.FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Só um míssil russo abatido em 51: Zelensky renova apelo por ‘Patriot’

Presidente avisa que a falta de intercetores está a custar vidas, depois do registo de 27 mortos em dois grandes ataques à região de Kiev na última semana - 17 só na noite de terça para quarta-feira.
Susana Salvador
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