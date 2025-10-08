Rússia usa "esquadra fantasma" como rampa de lançamento para drones na Europa, acusa Zelensky

"Atualmente, os russos estão a usar petroleiros não apenas para ganhar dinheiro para a guerra, mas também para atividades de reconhecimento e até sabotagem. É perfeitamente possível impedir isso", escreveu Volodymyr Zelensky num post no Telegram, depois de ter recebido um briefing do chefe da inteligência externa da Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano, estes navios são usados como rampas de lançamento dos drones que têm invadido o espaço aéreo de vários países europeus, tendo, por exemplo, obrigado ao encerramento temporários dos aeroportos de Copenhaga e Oslo. Zelensky garantiu que Kiev está a cooperar com os aliados neste assunto.No seu já tradicional vídeo de fim do dia, Zelensky voltou ao assunto, afirmando que o chefe dos serviços secretos externos, Oleh Ivashchenko, descreveu no seu relatório como a Rússia estava a usar navios-tanque da sua "frota fantasma" para "realizar sabotagens e operações de desestabilização na Europa". E garantiu: "Os recentes casos de drones lançados a partir de petroleiros são um exemplo disso", disse ele. Tendo ainda acrescentando: "Estamos a partilhar esta informação com os nossos parceiros e é importante que a resposta deles à Rússia seja real.".A polícia dinamarquesa não descartou a possibilidade de que um desses navios, o Boracay, estivesse envolvido em avistamentos de drones acima de aeroportos e instalações militares na Dinamarca no final de setembro. O navio foi posteriormente abordado e detido por tropas francesas. O seu capitão deverá ser julgado em França em fevereiro, acusado de não cooperar com as autoridades. Para já, as autoridades não comentaram as acusações do presidente ucraniano. Na sequência das sanções ocidentais estabelecidas em retaliação pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, suspeita-se que a Rússia terá desenvolvido uma rede de petroleiros para contornar essas mesmas sanções internacionais e manter as vendas globais de petróleo – a chamada "frota fantasma", que o presidente Zelensky acusa de também servir para outros fins na "guerra híbrida" que a Europa acusa a Rússia de levar a cabo.Ainda esta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou: "cada centímetro da União Europeia deve ser protegido". Num debate sobre infraestruturas críticas no Parlamento Europeu, von der Leyen alertou para os perigos da "guerra híbrida" lançada pela Rússia, com o envio de drones para o espaço aéreo de vários países da Europa. "Algo novo e perigoso está a acontecer nos nossos céus: nas últimas duas semanas, caças MiG violaram o espaço aéreo da Estónia e drones sobrevoaram locais críticos na Bélgica, Polónia, Roménia, Dinamarca e Alemanha. [...] Juntos, preservaremos a paz onde quer que ela seja ameaçada, [mas] não se enganem. Isto faz parte de um padrão preocupante de ameaças crescentes", afirmou a presidente da Comissão Europeia, falando ainda de cabos submarinos cortados, infraestruturas alvos de ciberataques e de eleições atacadas por "campanhas de influências malignas"..Ursula von der Leyen alerta para perigos da guerra híbrida e diz que UE deve proteger cada centímetro quadrado.Mísseis com alcance de 2500 km e partilha de informações. Kiev aguarda por decisão de Trump