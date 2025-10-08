Ursula von der Leyen alerta para perigos da guerra híbrida e diz que UE deve proteger cada centímetro quadrado

"Cada centímetro da União Eurpeia deve ser protegido". Foi esta a ideia transmitida esta quarta-feira, 8 de outubro, pela presidente da Comissão Europeia, num debate sobre infraestruturas críticas no Parlamento europeu. Ursula von der Leyen alertou para os perigos da "guerra híbrida" lançada pela Rússia, com o envio de drones para o espaço aéreo de vários países da Europa."Algo novo e perigoso está a acontecer nos nossos céus: nas últimas duas semanas, caças MiG violaram o espaço aéreo da Estónia e drones sobrevoaram locais críticos na Bélgica, Polónia, Roménia, Dinamarca e Alemanha. [...] Juntos, preservaremos a paz onde quer que ela seja ameaçada, [mas] não se enganem. Isto faz parte de um padrão preocupante de ameaças crescentes", disse Ursula von der Leyen perante os eurodeputados, falando ainda de cabos submarinos cortados, infraestruturas alvos de ciberataques e de eleições atacadas por "camoanhadas de influências malígnas".Para a presidente da Comissão Europeia, "um incidente pode ser um erro, dois uma coincidência". "Mas três, cinco, 10? Trata-se de campanhas deliberadas e direcionadas contra a Europa, numa zona cinzenta e a Europa deve responder. Temos de investigar todos os incidentes e não devemos ter receio de atribuir responsabilidades porque cada centímetro quadrado do nosso território deve ser protegido", defendeu.Para Ursula von der Leyen estes incidentes não são "assédio aleatório", mas sim parte de "uma campanha coerente e crescente para perturbar os nossos cidadãos, testar a nossa determinação, dividir a nossa União e enfraquecer o nosso apoio à Ucrânia". Por isso, defendeu: "É hora de chamar as coisas pelos seus nomes: trata-se de uma guerra híbrida", frisou.A UE está a começar a preparar medidas como a criação um 'muro de drones' no flanco leste europeu para impedir incursões russas.Na Alemanha deverá dar à polícia o poder de abater este tipo de drones em casode violação do espaço aéreo alemão. A lei, que terá ainda de ser aprovada no parlamento, surge depois de o aeroporto de Minique ter estado paralisado durante várias horas na semana passada devido à presença de drones, alegadamente em voos de reconhecimento..Alemanha vai autorizar abate de drones após um "enxame" de aparelhos ter sido avistado na sexta-feira. Também na Dinamarca o avistamento de drones levou, a 22 de setembro, à interrupção do tráfego aéreo no aeroporto de Copenhaga durante cerca de quatro horas.Estes incidentes aconteceram após a incursão de drones russos na Polónia e na Roménia e depois da aproximação de caças russos ao espaço aéreo da Estónia..Rússia usa "esquadra fantasma" como rampa de lançamento para drones na Europa, acusa Zelensky