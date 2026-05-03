Ataques russos contra a Ucrânia este fim de semana fizeram, pelo menos, dez mortos.
Ataques russos contra a Ucrânia este fim de semana fizeram, pelo menos, dez mortos. IGOR MASLOV / EPA
Internacional

Rússia perde território controlado na Ucrânia

Zelensky anunciou que as forças de Kiev atingiram dois navios da “frota fantasma” russa perto de um porto no Mar Negro.
Ana Meireles
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