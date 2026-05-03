Rússia perde território controlado na Ucrânia

A Rússia sofreu em abril uma perda líquida de território controlado no teatro de operações ucraniano, a primeira desde a incursão da Ucrânia na região de Kursk em agosto de 2024, segundo os dados mais recentes do think tank norte-americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês). “O ISW observou provas que indicam que as forças russas perderam o controlo de 116 quilómetros quadrados em abril de 2026, sem contar com as áreas onde as tropas russas se possam ter infiltrado”, refere uma nota divulgada este domingo, 3 de maio. “O ritmo de avanço russo no campo de batalha tem vindo a diminuir constantemente desde novembro de 2025, à medida que os contra-ataques terrestres ucranianos, os ataques de médio alcance ucranianos, o bloqueio, em fevereiro de 2026, à utilização de terminais Starlink pela Rússia na Ucrânia e a restrição imposta pelo Kremlin ao Telegram agravaram os problemas existentes nas forças armadas russas”.A juntar a isto há o facto de o ritmo dos avanços russos ter diminuído este ano em comparação com 2025, “mas a natureza mutável da guerra, particularmente o aumento da utilização de táticas de infiltração pela Rússia ao longo de 2025, torna as comparações anuais difíceis”.Quanto a operações no terreno, os ataques russos contra a Ucrânia mataram 10 pessoas e feriram pelo menos 76 durante o fim de semana, informaram este domingo as autoridades, com as forças ucranianas a abateram 249 dos 268 drones, incluindo drones de ataque do tipo Shahed, lançados pela Rússia durante a madrugada de ontem. Um míssil balístico Iskander-M e 19 drones atingiram 15 locais diferentes, e os destroços caíram em mais uma área, segundo um comunicado da Força Aérea ucraniana.Em sentido inverso, as forças ucranianas atacaram dois navios da “frota fantasma” russa perto do porto da cidade russa de Novorossiysk, no Mar Negro, anunciou este domingo Volodymyr Zelensky. “Estes petroleiros eram utilizados ativamente para transportar petróleo. Agora já não o serão”, afirmou o presidente ucraniano. “As capacidades de longo alcance da Ucrânia serão desenvolvidas de forma abrangente, no mar, no ar e em terra.”O ataque - que contou com a participação do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Marinha - é o mais recente de vários que mostram que Kiev está a intensificar as suas operações de longo alcance contra o setor energético da Rússia, com o objetivo de atingir uma importante fonte de financiamento para o esforço de guerra de Moscovo..Ucrânia estima ter feito 1,25 milhões de baixas do lado inimigo