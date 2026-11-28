As operações de sabotagem atribuídas à Rússia aumentaram exponencialmente nos últimos dois anos, com algumas a recorrer a métodos mais sofisticados, indica um estudo sobre a "guerra não convencional" de Moscovo na Europa.

As ações visaram sobretudo a Alemanha e a Polónia, cujas redes de transportes, logística e indústria desempenham um papel relevante no apoio à Ucrânia, segundo o centro de estudos britânico Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS).

Segundo a análise "A guerra não convencional da Rússia: sabotagem, dissuasão e cenários futuros", os ataques concentraram-se em setores considerados críticos para a defesa ucraniana.

Nos 12 meses até setembro de 2026, refere, os incidentes de sabotagem aumentaram 16%, tendo quase duplicado o recurso a fogo posto e explosivos.

Desde a invasão da Ucrânia, foi registado um primeiro período de intensificação da atividade durante o inverno de 2024-2025, sobretudo dirigido à Alemanha, que concentrou 51% dos 55 incidentes registados entre novembro de 2024 e março de 2025, como vigilância de infraestruturas da indústria de defesa alemã.

Entre setembro e dezembro de 2025, foram identificados 61 incidentes, tendo a Polónia representado 36%, afetando particularmente as redes de transportes e logística do país.

A vaga mais recente, entre agosto e setembro de 2026, totalizou 25 incidentes, distribuída de forma mais equilibrada pela Polónia (24%), Alemanha (20%) e Estados bálticos (20%).

O estudo sublinha que os agentes envolvidos são variados, desde intermediários [proxies] sem formação e "descartáveis" até sabotadores mais capazes ou oficiais dos serviços secretos russos.

Para os autores, os membros europeus da NATO enfrentam um "desafio contínuo de adaptação" para dissuadir e interromper estas operações devido à persistência de Moscovo.

"Os ataques causaram danos às infraestruturas críticas europeias e aumentaram os custos da proteção, mas não reduziram o apoio europeu à Ucrânia", salientam, invocando sondagens recentes.

Os governos europeus responderam, admitem, reforçando a proteção de infraestruturas e a cooperação entre forças policiais e serviços de informação, "mas ainda não demonstraram um efeito dissuasor sustentado".

Os autores receiam que "uma única operação que cause vítimas mortais ou perturbações prolongadas resulte em exigências de retaliação e provavelmente vai abrir divisões" entre aliados.

A eleição de líderes pró-Rússia em países como França e Polónia no próximo ano pode acrescentar um novo desafio à política de apoio europeu a Kiev.

Os autores consideram que "a perturbação das redes que possibilitam as operações russas e a proteção dos serviços essenciais constituem meios práticos para reduzir o impacto da campanha da Rússia", mas acrescentam que "a sua eficácia dependerá de um compromisso político sustentado".