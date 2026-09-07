Rússia fecha consulado alemão em São Petersburgo

A Rússia ordenou esta segunda-feira, 7 de setembro, o fecho do consulado da Alemanha na cidade de São Petersburgo, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado publicado no website.

A ação surge em resposta ao encerramento do consulado-geral da Rússia em Bona anunciado na semana passada pelas autoridades alemãs, lê-se no comunicado. A missão diplomática na cidade russa tem agora de "cessar operações" até ao próximo dia 18 de setembro, indica ainda.

As relações entre Moscovo e Berlim estão cada vez mais tensas, na sequência de uma alegada tentativa de ataque com drones ao aeroporto alemão de Leipzig que as autoridades do país atribuíram à Rússia, algo que o Kremlin rejeita totalmente.

Antes, a Rússia tinha já anunciado o encerramento do Instituto Goethe, dedicado à promoção da língua alemã, na Rússia, também na sequência do encerramento da missão diplomática.

Foram as autoridades alemãs que, mais uma vez, provocaram uma nova ronda de escalada nas relações bilaterais”, acusou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia no comunicado publicado esta segunda-feira, sublinhando que Berlim tem “total e completa responsabilidade” nas eventuais consequências.