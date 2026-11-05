Rússia diz que acordo com Trump sobre gasóleo vai ser mantido, apesar de resultado nas eleições intercalares

A Rússia afirmou esta quinta-feira que o petróleo russo vai encontrar compradores, apesar da derrota nas eleições intercalares do partido do presidente norte-americano, que assinou com o homólogo russo um acordo para o fornecimento de gasóleo.

Dmitri Peskov, porta-voz do chefe de Estado russo, Vladimir Putin, disse em conferência de imprensa que todo o gasóleo russo vai ter compradores, referindo-se ao acordo entre os chefes de Estado da Rússia e dos Estados Unidos.

Peskov respondeu também a questões relacionadas sobre as notícias de que dois petroleiros russos que se dirigiam para os Estados Unidos mudaram de rumo após a derrota do Partido Republicano nas eleições intercalares da passada terça-feira, que permitiram aos democratas recuperar o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano, no que constitui um pesado revés para o presidente Donald Trump.

Sobre o mesmo assunto, Peskov afirmou que alguns envios já foram realizados, especificando que se trataram de remessas comerciais cujos detalhes não podem ser divulgados.

O porta-voz recusou-se a comentar uma possível alteração do acordo — fortemente criticado por democratas mas também por republicanos, nos Estados Unidos, pela Ucrânia e pela União Europeia.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, os petroleiros Talisman e Leruo, que transportavam gasóleo russo, mudaram de rota.

Um dos navios navega, neste momento, em direção à costa do Brasil, enquanto o outro mudou de rota e encontra-se ao largo da costa da Argélia.

Quanto a uma terceira embarcação, o Agioi Fanendes, continua a viagem em direção aos Estados Unidos, embora o proprietário tenha admitido que o porto de destino é ainda desconhecido.

A notícia estimou que o número de navios-tanque russos que partiram rumo aos Estados Unidos foram "entre sete e treze" petroleiros.

Os Estados Unidos deveriam receber, até ao final do ano, entre 300 mil toneladas e um milhão de toneladas de gasóleo russo por mês.

O acordo, que se mantém em vigor até abril de 2027, previa o fornecimento de até três milhões de toneladas mensais de gasóleo russo para o próximo ano.

Donald Trump tinha a esperança de que o acordo com a Rússia levasse a uma descida dos preços dos combustíveis no sentido de combater a inflação, uma das principais preocupações dos eleitores norte-americanos.